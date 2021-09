La cantautrice e polistrumentista statunitense St. Vincent sarà in Italia in concerto il prossimo 10 giugno 2022 al Fabrique di Milano.

Sul palco della venue milanese Anne Erin Clark, questo il suo vero nome, presenterà i brani di "Daddy’s Home" (leggi qui la recensione) suo ultimo album solista pubblicato nello scorso mese di maggio. Così lei ha commentato il disco: “"Daddy’s Home" è una raccolta di storie sul sentirsi a terra in giro per le strade di New York. I tacchi della notte scorsa sul treno del mattino. Il trucco di tre giorni prima ancora sul viso”.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 30 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 1 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.