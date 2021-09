Darkness, online il video del nuovo singolo ‘Jussy's Girl’

Si intitola “Jussy's Girl” il nuovo singolo dei Darkness, terzo estratto - dopo la title track e "Nobody Can See Me Cry" - dal prossimo album di inediti in studio della band britannica, “Motorheart”, la cui pubblicazione è programmata per il prossimo 19 novembre: la canzone è stata resa disponibile accompagna da un video diretto e prodotto dalla Arepo Films con la collaborazione di Frankie Poullain, il bassista del gruppo.

“‘Jussy's Girl' è una canzone sui desideri non corrisposti sia della carne che del cuore”, ha spiegato riguardo il brano il frontman della band Justin Hawkins: “Anche se si potrebbe obiettare che i cuori sono fatti della stessa materia della carne. Sapete, però, cosa intendo. Parla di un desiderio indicibile, ma suona come un tizio che va in giro a 501 anni in una giornata di sole. E’ triste, ma anche spensierato. Dal punto di vista sonoro, stavamo puntando a qualcosa tra Def Leppard e Billy Ocean. Beh, lo ero. C'è un elicottero dentro e un fantastico assolo di chitarra. Cosa si potrebbe chiedere di più?”.

I Darkness promuoveranno il nuovo album con un tour che farà tappa anche in Italia nel gennaio del 2022 rispettivamente il 27 all’Alcatraz di Milano, il 28 all’Estragon di Bologna e il 29 alla Hall di Padova.