Anche Bugo nel cast di ‘Pechino Express 2022’

Dai live club indipendenti al palco del Festival di Sanremo - con tanto di colossale polemica che l’aveva visto contrapposto a Morgan, nel 2020 - fino a Pechino Express: Bugo è stato confermato nel cast della prima edizione del programma che sarà trasmessa da Sky. Il cantautore di “Sincero” sarà in coppia con il suo amico d’infanzia e regista Cristian Dondi. Victoria Cabello, una delle prime Vj italiane di MTV, prenderà parte alla nuova edizione del format in compagnia dell’esperto di comunicazione milanese Paride Vitale. Le altre coppie annunciate nel cast sono - riferisce l’agenzia ANSA - Alex Schwazer e Bruno Fabbri ("Gli atletici"), Ciro e Giovambattista Ferrara ("Padre e Figlio"), Barbascura X e Andrea Boscherini ("Gli Scienziati"), Rita Rusic e Cristiano Di Luzio ("I Fidanzatini"), Anna Ciati e Giulia Paglianiti ("Le TikToker), Fru e Aurora Leone ("Gli Sciacalli"), Nikita Pelizon e Helena Prestes ("Italia-Brasile") e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni ("Mamma e Figlia").

Il viaggio che dovranno affrontare le coppie di concorrenti prenderà il via dalla Turchia, in Cappadocia, per poi attraversare Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, dove si concluderà a Dubai: la produzione, oltre al tradizionale autostop, ha previsto il trasferimento tra le varie tappe anche con altri mezzi (treni, barche, mezzi agricoli e cammelli, nel deserto) e a piedi. La trasmissione andrà in onda nel 2022.

Bugo era tornato a fare notizia la scorsa estate in occasione di un suo concerto ad Ascoli Piceno, durante il quale l'artista aveva protestato per le misure di distanziamento previste per il pubblico in platea alla luce delle disposizioni di contenimento della diffusione del virus SarS-Cov-2.