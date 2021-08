Bugo, ad Ascoli concerto interrotto e proteste

La canzone era sempre “Sincero”, quella dell’ormai leggendario scontro con Morgan sul palco del Festival di Sanremo del 2020, ma l’entità di quanto accaduto durante l’esecuzione del brano nella serata di ieri - 10 agosto - sul palco della Notte Bianca di Ascoli Piceno avrà sicuramente meno risonanza. Secondo quanto riferito da YourTVrs Bugo ha bruscamente interrotto il proprio show nel capoluogo marchigiano come forma di “protesta” nei confronti dell’obbligo di posti a sedere in platea.

Nel programma erano previsti due set distinti - in piazza del Popolo, nel centro storico della cittadina - del cantautore nato a Rho ma cresciuto nel novarese. Il primo si è svolto senza intoppi, mentre il secondo ha fatto registrare un fuori programma. Proprio durante l’esecuzione di “Sincero”, il brano presentato con il già leader dei Bluvertigo sul palco del teatro Ariston due anni fa, Bugo ha improvvisamente scagliato l’asta del microfono a terra lasciando lasciando proseguire la band - a questo indirizzo un video dell’accaduto.

Secondo la ricostruzione di TouTVrs, la platea del secondo show era composta dal pubblico (seduto) ammesso dietro presentazione del Green Pass, mentre la porzione restante della piazza era occupata da pubblico in piedi (non sottoposto a controlli). “Non ce la faccio proprio a vedervi seduti, ma mi hanno detto che bisogna fare così”, avrebbe detto l’artista, che - secondo altre testimonianze riferite sui social da altri spettatori, e da una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale - è sceso dal palco per salutare alcuni fan presenti all’evento nell'area esterna alla platea di posti a sedere. Il cantautore, al momento, non ha ancora commentato ufficialmente l’accaduto.