Concerti, Shawn Mendes: una data in Italia il prossimo anno

Il 23enne cantautore canadese Shawn Mendes ha annunciato il 'Wonder: The Wolrd Tour 2022' che farà tappa in 64 arene tra il Nord America, il Regno Unito e il resto d’Europa. Il tour avrà inizio dall'Europa e precisamente dalla Royal Arena di Copenhagen, in Danimarca, il 14 marzo. Un paio di settimane più tard, il 2 aprile 2022, Mendes si esibirà nell'unica data italiana programmata alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nei pressi di Bologna. Ad aprire il suo concerto italiano sarà la cantautrice e polistrumentista statunitense King Princess.

Per accedere alle presale, scaricate la app ShawnAccess o iscrivetevi a ShawnAccess.com. Le presale sono disponibili gratuitamente per tutti i membri di ShawnAccess eseguendo l'accesso e richiedendo un codice presale.

La FirstAccess Presale rappresenta la prima opportunità di ottenere biglietti e vantaggi VIP semplicemente aggiungendo lo ShawnAccess Passport all'ordine al momento del checkout dove i biglietti vengono venduti. La FirstAccess Presale offre un accesso prioritario ai migliori posti del concerto. Anche la General Fan Presale è disponibile a tutti i membri di ShawnAccess e fornisce accesso a biglietti e vantaggi VIP prima della vendita generale. I biglietti della FirstAccess Presale saranno disponibili a partire dal prossimo lunedì 4 ottobre a partire dalle ore 10:00. Pre-sale esclusiva R101 a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 6 ottobre alle ore 09.00 di venerdì 8 ottobre, per ogni dettaglio cliccare qui. L'apertura della vendita dei biglietti avverrà venerdì 8 ottobre a partire dalle ore 10.00 sul sito del promoter D'Alessandro&Galli.