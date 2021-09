Al Bano e Battiato: "I 5 minuti più inutili della mia vita artistica"

Per chi si fosse sintonizzato solamente ora: martedì sera, durante il tributo a Franco Battiato all'Arena di Verona, Al Bano e Vittorio Sgarbi si sono presentati sul palco e sono stati travolti dai fischi. I loro nomi non figuravano nella scalettta. Cosa avrebbero dovuto fare, resta un mistero (il passaggio è avvenuto subito dopo l'esibizione degli Extraliscio, la cui manager, Elisabetta Sgarbi, oltre ad essere sorella di Vittorio è stata anche amica di Battiato). A chiarire cosa è successo è ora il cantante di Cellino San Marco, in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Nella quale definisce quel passaggio "i 5 minuti più inutili della mia vita artistica".

Al Bano spiega:

Io e Sgarbi eravamo ad Abano, c’era una manifestazione del personaggio dell’anno e mi hanno premiato. Terminata la serata Sgarbi mi dice: “Andiamo all’Arena di Verona che c’è anche mia sorella". Arriviamo, e il direttore artistico Gianmarco Mazzi ci porta dietro le quinte. Io non sapevo nulla. Vittorio mi dice “Dai saliamo sul palco”.

Non appena i due si presentano sul palco, dal pubblico s'alzano i fischi. Al Bano rivive così quegli istanti: