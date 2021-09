Il Volo, esce l'album "Il Volo sings Morricone"

Il 5 novembre verrà pubblicato “Il Volo sings Morricone”, il nuovo album del trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble dedicato al compositore romano Ennio Morricone scomparso il 6 luglio 2020.

“Il Volo sings Morricone” è un disco composto da 14 canzoni, in quattro di queste il gruppo si gioverà di collaborazioni che rispondono ai nomi di Chris Botti, Andrea Griminelli, David Garrett e Hauser. L’album sarà acquistabile nei seguenti formati: CD standard, CD Deluxe Version, doppio Vinile colorato, doppio Vinile nero.

Tracklist:

1. The Ecstasy of Gold (da “Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo”)

2. Your Love (da “C'era una volta il West”)

3. Nella fantasia feat Andrea Griminelli (da “Mission”)

4. Metti una sera a cena (da “Metti una sera a cena”)

5. Se feat. HAUSER (da “Cinema Paradiso”)

6. La Califfa feat. David Garrett (da “La Califfa”)

7. Conradiana (da “Nostromo”)

8. E più ti penso (da “C'era una volta in America/ Malèna”)

9. Se telefonando

10. Come Sail Away feat. Chris Botti

11. Would He Even No Me Know? (da “Cinema Paradiso”)

12. Amalia por amor

13. Here’s To You (da “Sacco & Vanzetti”)

14. I colori dell’amore

Il tour di Il Volo, “10 Years – Live”, previsto nel 2021 è posticipato al 2022. Queste le date:

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 23 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

7 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 20 ottobre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma)

10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero del 16 ottobre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito di Friendsandpartners.