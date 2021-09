Agnetha Fältskog (ABBA): "Quello di "Voyage" probabilmente sarà l'ultimo tour"

La 71enne cantante degli ABBA Agnetha Fältskog ha parlato ai microfoni di Radio Sweden della reunion del quartetto svedese.



L'icone del pop mondiale degli anni Settanta hanno annunciato all'inizio di questo mese l'uscita, per il 5 novembre, di un nuovo album intitolato "Voyage", del quale sono già stati pubblicati i singoli "I Still Have The Faith In You" e "Don’t Shut Me Down".

Hanno inoltre rivelato che nel loro prossimo tour li si vedrà esibirsi in versione 'digitale' insieme a una band di 10 elementi. Gli spettacoli del gruppo scandinavo si svolgeranno presso l'ABBA Arena da 3.000 posti appositamente costruita presso il Queen Elizabeth Olympic Park di Londra, a partire da venerdì 27 maggio 2022.Parlando delle prove in sala di registrazione la Fältskog ha ammesso candidamente: “Probabilmente nessuno di noi sapeva cosa aspettarsi, ma ci abbiamo lavorato molto. Siamo stati lì a fare queste canzoni con non so quante telecamere e quante persone. Alla fine è stato bello farlo perché era così diverso. Inoltre c'era atmosfera, si sentiva che forse è l'ultima cosa che facciamo. La stessa cosa vale per l'album."Durante la conversazione le è stato chiesto quando la band si riunirà di nuovo, lei ha aggiunto: "Non oso davvero dirlo. Ora siamo un po' più vecchi e abbiamo i nostri piccoli disturbi. Ma continuiamo a lottare. Ma non oso dirlo, perché è un po' incerto. Al momento siamo felici di aver fatto questa cosa e ci auguriamo che tutto vada bene a Londra, alla premiere".In Gran Bretagna i preordini del loro nuovo album hanno battuto ogni record, ne sono state acquistate infatti oltre 80.000 copie in soli tre giorni.