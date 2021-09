I Fugees tornano insieme?

Riunione in vista per i Fugees? Si sa che tra il dire e il fare ce ne passa, però stando a quanto ha dichiarato uno dei soliti bene informati al quotidiano britannico The Sun, dopo quindici anni i tre membri della formazione statunitense - Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel – avrebbero riallacciato i contatti in vista del venticinquesimo anniversario di "The Score", il loro secondo e ultimo album pubblicato nel 1996.



Il programma prevederebbe oltre a un film e a un tour, che li vedrebbe riuniti su di un palco per la prima volta dal 2006, anche nuova musica.

Ecco quanto riportato: “È la reunion che nessuno avrebbe mai creduto si sarebbe fatta, ma sembra proprio che i Fugees si riuniranno. Lauryn, Pras e Wyclef stanno ancora riflettendo su cosa faranno esattamente, ma hanno parlato di tutto ciò che è successo l'ultima volta e sentono che è il momento giusto per tornare. Ci sono un sacco di idee in ballo, tra cui un tour, un film e forse anche nuova musica: potrebbe essere il loro primo album in 25 anni. C'è molto clamore e tutti vogliono che accada".



Il trio di "Killing Me Softly" si separò nel 1997. Lauryn ha scritto e prodotto brani per artisti quali Whitney Houston, Aretha Franklin e Mary J. Blige e ha pubblicato il suo esordio solista, "The Miseducation of Lauryn Hill" (leggi qui la recensione) nel 1998. Wyclef oltre ad avere prodotto altri artisti ha debuttato in proprio con l'album "The Carnival". Mentre Pras, ha esordito con "Ghetto Supastar" nel 1998.

Il gruppo si era riunito per girare il video di "Just Happy to Be Me" nel 1998, per lo speciale "Elmopalooza" di "Sesame Street". Nel settembre 2004, si sono riuniti nuovamente per un concerto a Brooklyn e un anno più tardi i tre hanno suonato per 12 minuti ai BET Awards.