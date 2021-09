X Factor 2021, il nuovo conduttore Ludovico Tersigni: “Cresciuto ascoltando Korn e De Andrè”

Chi è Ludovico Tersigni, il nuovo conduttore di X Factor? Il suo non è un compito facile: prende le redini del programma dopo Alessandro Cattelan, che ha annunciato di lasciare il talent l’anno scorso, proprio durante l’ultima puntata. La prima puntata del programma sarà giovedì 16 settembre. Ludovico, 26 anni, romano, ha esordito come attore nel film dello zio, Diego "Zoro" Bianchi, il conduttore del talk show di La7 "Propaganda Live”. La pellicola si intitola "Arance & martello”, è del 2014. L’anno seguente entrò nel cast di "Tutto può succedere", la serie trasmessa su Rai1, adattamento italiano della statunitense "Parenthood", e nel frattempo recitò in "L'estate addosso" di Gabriele Muccino. L'affermazione arrivò nel 2018 con "Skam Italia", la serie teen tutta ambientata a Roma e adattamento dell'omonima versione norvegese, dove interpretò Giovanni Garau. In una scena della prima stagione suonava alla chitarra "Gaetano" di Calcutta. Nel 2020 ha indossato i panni di Ale, il protagonista maschile della serie teen Netflix "Summertime", di cui è stata annunciata una seconda stagione.

Come ci ha raccontato nell’intervista video che potete vedere qui sopra, è cresciuto ascoltando tanti e diversi generi musicali ed è sempre stato fan di X Factor. “L’ho sempre seguito, mi è sempre piaciuto il modo personale con cui i ragazzi hanno sempre interpretato i propri brani, anche le cover – racconta il conduttore – mi dispiace molto quando un artista di valore, magari non meritandoselo, viene eliminato. Fosse per me farei passare tutti. Nelle scorse edizioni mi sono piaciuti molto i Melancholia e ovviamente i Maneskin. Io credo che siamo tutti qui perché mossi dalla passione per la musica. Io amo molto l’elettronica, sono cresciuto ascoltando band come i Korn e i Tool, i Rage Against The Machine e i Faith No More, ma anche il cantautorato come De André e Paolo Conte. Amo anche il free jazz, artisti come John Coltrane”.