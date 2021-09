Nello spazio dell’Oratorio di San Filippo Neri, nel centro della città di Bologna, per iniziare le conversazioni dedicate alla cultura come occasione di incontro e condivisione, nell’ambito dell’edizione 2021 del Festival Internazionale del Pensiero Ospitale, arriverà Elisabetta Sgarbi con gli Extraliscio per una serata inedita tra musica e parole, un racconto sulla storia del liscio, dalle origini di Secondo Casadei sino al ‘Punk da Balera’, della band che ha cambiato l’identità del suono della tradizione romagnola, portandola a un pubblico più ampio, grazie ai dialoghi sonori tra uno sperimentatore come Mirco Mariani e le radici di Moreno ‘Il Biondo’ Conficconi e Mauro Ferrara; il tutto attraversato dalle canzoni più celebri della band e dalla proiezione del ‘filmino’, come lo ha definito Elisabetta Sgarbi, ‘La nave sul monte’, con il quale la regista, e il gruppo, sono tornati, per il secondo anno consecutivo, al Festival del Cinema di Venezia, dopo aver presentato lo scorso anno, il film, ‘Punk da balera’



Sarà dato spazio anche al pubblico per richieste e domande, e poi si apriranno le danze.