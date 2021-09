Corey Taylor: "'Enter Sandman' è la 'Stairway To Heaven' o 'Smoke On The Water' della nostra generazione"

Il frontman di Slipknot e Stone Sour Corey Taylor è stato intervistato da Ryan J. Downey di Knotfest.com., una parte della loro conversazione è stata dedicata ai Metallica.

Queste le parole spese da Corey Taylor per descrivere la metal band californiana: "Una delle prime canzoni che ho imparato a suonare con la chitarra è stata "Enter Sandman". Perché era una specie di "Stairway To Heaven" o "Smoke On The Water" della nostra generazione. È uno di quei riff che... mi piace chiamarlo il virus del Guitar Center. Chiunque entri (nella catena di strumenti musicali Guitar Center, ndr) sente che stanno suonando "Sandman", "Crazy Train", "Smoke On The Water" o "Stairway" o "Whole Lotta Love"".

E continua: "Un giorno mi sono seduto, stavo migliorando con la chitarra, sono tornato indietro e ho ascoltato i primi quattro album dei Metallica, ho iniziato a fare legna e ad imparare tutti questi riff. Era una sorta di linguaggio con cui potevi parlare con gli altri musicisti quando ci suoni per la prima volta. Se iniziavi a suonare "Blitzkrieg" oppure "Ride The Lightning"... Ho suonato i Metallica in quasi tutte le band in cui sono stato. Dalla mia prima sorta di vera band i Criminal Mischief fino alla mia band solista."

La passione di Taylor per i Metallica non è quindi una novità, già nel 2017 aveva incoronato "Master Of Puppets" come "il più grande album heavy metal moderno mai realizzato" dicendo: "È pesante e tuttavia è così fottutamente melodico. È tosto eppure ha momenti di pura fottuta roba contemplativa. È viscido ma ti strappa la testa. E ha la migliore canzone che abbiamo mai scritto i Metallica, "Disposable Heroes". Quella cazzo di canzone è un clinic, non solo per il picking alternato, ma anche per il down picking. Non riesco a suonarla e io posso suonare quasi tutto."

Lo scorso anno, Taylor dichiarò a Zane Lowe di Apple Music che la longevità e il successo della carriera dei Metallica erano il punto di riferimento degli Slipknot. "Se esiste una band che rispettiamo assolutamente... ci sono una manciata di band, ma i Metallica sono sicuramente, sono il massimo, sono la band da raggiungere."