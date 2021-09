Elton John sarà uno degli ospiti del nuovo album di Eddie Vedder, intitolato "Earthling" e in uscita a breve. A rivelarlo è stato lo stesso cantante inglese durante una recente intervista con Howard Stern, la notizia è stata subito ripresa da www.pearljamonline.it. Il nuovo album solista. arriva dopo la colonna sonora di "Into the wild", "Ukulele songs" del 2011 e l'Ep "Matter of time" dello scorso anno. La data d'uscita ancora non c'è. In compenso, i fan possono già ascoltare quello che è il primo singolo estratto dal disco, "Long way".

Le lavorazioni del disco hanno visto il frontman dei Pearl Jam collaborare con Andrew Watt, produttore già al fianco di - tra gli altri - Ozzy Osbourne, Blink-182 e Miley Cyrus: quest'anno si è aggiudicato un Grammy Awards per i suoi lavori come "Produttore dell'anno". In attesa di scoprire gli altri dettagli su "Earthling", i fan possono acquistare un 45 giri in edizione limitata contenente sul lato a il singolo "Long way" e sul lato b "The haves", un'altra anticipazione dell'album, di prossima pubblicazione.