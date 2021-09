Radiohead: "Kid A Mnesia Exhibition" presentato al PlayStation Showcase

Allo Showcase di Sony Playstation, Radiohead e Epic Games hanno rivelato il progetto "Kid A Mnesia Exhibition". Si tratta di un universo digitale/analogico sottosopra creato dai disegni di Thom Yorke e Stanley Donwood e il design audio di Nigel Godrich. Il tutto è pensato per il raggiungimento della maggiore età degli album "Kid A" e "Amnesiac" dei Radiohead. Pubblicato da Epic Games e sviluppato da Name The Machine e Arbitrarily Good Productions, sarà disponibile per il download a novembre esclusivamente su PlayStation 5, e PC e Mac dallo lo store Epic Games.

Tra ottobre 2000 e giugno 2001, i Radiohead pubblicarono due album fondamentali della loro discografia, che segnarono un passaggio ad un suono sempre più sperimentale e lontano dalle convenzioni del rock: "Kid A" e "Amnesiac".

Solo qualche giorno fa Jonny Greenwod, a margine di un'intervista a proposito della sua colonna sonora del film dedicato a Lady Diana "Spencer", aveva dichiarato, sulla possibilità di nuove ristampe dopo quella dedicata a "OK computer!: “Quella roba richiede molto tempo e, tornando al desiderio di tirare fuori nuova musica, di solito è più interessante. È bello tornare indietro e guardare le cose vecchie a volte…". La band poco dopo ha condiviso i dettagli di quello che è stato ribattezzato "Kid A Mnesia" e che arriverà il 5 novembre: conterrà anche "Kid amenesiae", un disco aggiuntivo di inediti di cui si può ascoltare "If you say the word". .