Eurovision 2022: la decisione sulla città ospitante non è ancora stata presa

Ancora nessuna notizia ufficiale sul nome della città italiana che ospiterà l’Eurovision Song Contest 2022. Bologna, Milano, Pesaro, Rimini e Torino sono le candidate e come, riporta Eurofestivalnews, attendono di conoscere l’esito dei sopralluoghi da parte di RAI ed EBU. Nonostante gli indizi seminati in giro dall’account Twitter ufficiale dell’Eurovision, spiega il portale, con una pizza appoggiata ad un disco e la scritta “Soon”, l’annuncio non dovrebbe essere così immediato. A quello che risulta alla redazione di Eurofestival News, infatti, l’istruttoria – il processo pre-decisionale che normalmente segue i sopralluoghi – sarebbe ancora in corso. Non c’è certezza sui tempi.

In corsa, dopo le varie scremature (che hanno portato gli organizzatori ad escludere anche Roma, la Capitale), sono rimaste come scritto Milano, Torino, Pesaro, Rimini e Bologna. Per alcuni, il sugo della pizza del post social dell'evento rimanderebbe proprio alla città "rossa" per antonomasia, mentre per altri la marinara potrebbe alludere a città come Rimini e Pesaro. Secondo alcune voci l'annuncio sarebbe dovuto arrivare durante i Seat Music Awards, in diretta su Rai1 (c'è ancora una seconda puntata questa sera, venerdì 10 settembre), con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ma non sembrerebbero essere confermate.