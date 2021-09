Tommaso Paradiso, il titolo del nuovo singolo è “Magari no”

“Magari no”: così si intitolerà il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che l’ex frontman dei Thegiornalisti ha annunciato – senza svelarne il titolo - sui social lo scorso 7 settembre come anticipazione del suo primo album solista. Oggi il cantautore romano ha rivelato il titolo della canzone, in uscita il prossimo 15 settembre, insieme alla copertina.

Come fatto sapere attraverso un comunicato stampa, il singolo “Magari no”, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Federico Nardelli, “è una dedica romantica e malinconica che difficilmente si dimentica e che fa ricordare che ‘tanto domani il sole arriverà’”.

Il nuovo brano arriva dopo i singoli “Ricordami”, “Ma lo vuoi capire”, “I nostri anni” (disco d’oro), e “Non avere paura”, e anticipa il disco "Space cowboy", la cui uscita è prevista per gennaio 2022.

Nell’annunciare la sua prima prova sulla lunga distanza, Tommaso Paradiso ha condiviso sui social un post in cui ha scritto:

“Non so se le canzoni siano genitori o figli, non l'ho ancora capito, fatto sta che oggi mi hanno accompagnato qui, in un'altra stazione, in un altro punto dello spazio e del tempo, in un'altra storia tutta da vivere e da raccontare. Sono sul precipizio dell'emozione o come urlerebbe il poeta: ‘Sto gonfio d'amore’. E c'è ancora una cosa che voglio dirvi: mi mancate molto. Sì, ho bisogno di voi. SPACE COWBOY, L'ALBUM, GENNAIO 2022. (Il 15 settembre, primo singolo dal titolo...)”.

Dal prossimo 26 marzo 2022 Paradiso darà il via al suo tour per presentare dal vivo le canzoni del suo album con il concerto in programma al PalaInvent di Jesolo, in provincia di Venezia, per concludersi, salvo variazioni di calendario il 7 maggio del prossimo anno al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Ecco la copertina del singolo “Magari no”: