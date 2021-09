Oasis, online un video inedito di ‘Live Forever’ a Knebworth

E’ stata resa disponibile online una clip inedita di un’esecuzione di “Live Forever”, terzo singolo estratto dall’album del 1994 della disciolta band dei fratelli Gallagher “Definitely Maybe”, tenuta dagli Oasis in occasione di uno dei due concerti a Knebworth nell’agosto del 1996: il video, corredato dai commenti del principale compositore della formazione mancuniana Noel Gallagjher, è un estratto dal rockumentary atteso nelle sale il prossimo 23 settembre.

“Prima di scrivere ‘Live Forever’ eravamo un gruppo abbastanza buona, ma restavamo degli indipendenti”, spiega il maggiore dei due fratelli terribili del brit rock nel filmato: “Il giorno dopo averla scritta, sapevo che saremmo diventati la più grande band del mondo”.

"Oasis Knwbworth 1996" sarà distribuito da Nexo Digital anche nei cinema italiani. I biglietti per le proiezioni - l’elenco delle sale che ospiteranno le proiezioni sono disponibili a questo indirizzo - sono in vendita dallo scorso 10 agosto.

“Knebworth per me è stata la Woodstock degli anni ’90”, ha spiegato al proposito Liam Gallagher: “Riguardava la musica e le persone. Non ricordo molto, ma non lo dimenticherò mai. Si trattò di un momento biblico”. Il documentario è stato prodotto da Black Dog Films, con gli stessi fratelli Gallagher coinvolti nel progetto nel ruolo di produttori esecutivi.