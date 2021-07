Oasis, il documentario su Knebworth nei cinema italiani a settembre

Arriverà nei cinema (anche in quelli italiani) il prossimo settembre "Oasis Knebworth 1996". il documentario che celebra i venticinque anni degli storici show della band guidata dai fratelli Gallagher di fronte a 250mila persone. Le date saranno quelle del 27, 28 e 29 settembre.

Il film è diretto da Jake Scott, figlio di Ridley e già collaboratore di R.E.M. e U2, ma soprattutto segna una reunion di Liam e Noel, che sono entrambi accreditati come co-produttori esecutivi, entrambi hanno rilasciato dichiarazioni a supporto dell'annuncio:

Liam Gallagher:

“Knebworth per me è stato il Woodstock degli anni '90. Le uniche cose importanti erano la musica e le persone. Non mi ricordo molto di quel concerto, ma non lo dimenticherò mai. È stato biblico.”

Noel Gallagher:

“Non posso credere che non abbiamo mai suonato Rock ’n’ Roll Star!”

Il film è prodotto da Black Dog Films, finanziato e distribuito da Sony Music Entertainment e distribuito nei cinema da Trafalgar Releasing.

“Ci sono parecchie storie sui giornali sul fatto che una casa di produzione stia preparando un biopic su di noi, cosa che ovviamente non è”, spiegò Noel Gallagher alla BBC alla fine dello scorso aprile: “Per i concerti a Knebworth avevamo ripreso tutto con un sacco di telecamere, in modo molto professionale, persino sui treni che stavano portando i fan al concerto. Poi per una ragione o per l’altra il film non è più uscito, ma dato che sta arrivando l’anniversario, lo faremo uscire adesso. Ne ho visto un trailer: è una fantastica fotografia di un’epoca precedente all’avvento di Internet. E fantastico, davvero”.