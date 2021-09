Bonnie Tyler, "Total Eclipse of the Heart" e la E Street Band

Il testo di "Total Eclipse of the Heart" di Bonnie Tyler pare parli di persone assolutamente normali, in realtà la canzone venne scritta pensando ai vampiri. Infatti Jim Steinman, l'autore del brano, in un primo tempo la scrisse per un musical basato su Nosferatu, uno dei vampiri più celebri di ogni tempo.



In un'intervista concessa tempo fa al magazine statunitense Rolling Stone, Steinman rivelò che si sorprese molto quando gli venne proposto di lavorare insieme a Bonnie Tyler poiché lui era conosciuto principalmente per la sua stretta collaborazione con il rocker Meat Loaf o comunque per la scrittura di canzoni che strizzavano l'occhio all'heavy metal.

"Fui un po' sorpreso quando me lo chiesero, ma il mio secondo pensiero fu che proprio per questo motivo era una vera sfida. Pensavo che lei avesse una delle voci più appassionate che avessi mai sentito nel rock 'n' roll dai tempi di Janis Joplin.".



Steinman ha inoltre rivelato che dietro alla scrittura di "Total Eclipse of the Heart" c'era l'idea di una eclissi lunare. La spiegò così: "La maggior parte delle canzoni pop parla del lato lirico dell'amore, del lato piacevole. A me è sempre piaciuto scrivere dell'altro lato, del lato più oscuro. Un'eclissi sembrava l'immagine perfetta per descrivere quando qualcuno è totalmente sopraffatto dall'amore. È come un'eclissi. Non c'è più luce."



Secondo Playbill, "Total Eclipse of the Heart" è apparsa nel musical 'Dance of the Vampires'. Steinman ha rivelato che ciò non era sbagliato. "In realtà l'ho scritta perché fosse una canzone d'amore per i vampiri. Il titolo in origine era "Vampires in Love" perché stavo lavorando a un musical su Nosferatu, l'altra grande storia di vampiri. Se qualcuno ascolta i testi, parlano davvero sui vampiri. Riguarda l'oscurità, il potere dell'oscurità e il posto dell'amore nell'oscurità".

"Total Eclipse of the Heart" ebbe un grandissimo successo. Nel 1983 raggiunse il primo posto nella classifica di vendita negli Stati Uniti e vi rimase per 29 settimane. Questo fu l'unico brano della interprete gallese che giunse fino alla prima posizione. Fu un successo anche l'album "Faster Than the Speed of Night" nel quale la canzone era inclusa che raggiunse la posizione numero quattro della chart. Sia la canzone che l'album arrivarono in vetta alla classifica anche in Gran Bretagna.

Una curiosità: in "Total Eclipse of the Heart" vi suonano due membri della E Street Band di Bruce Springsteen: il batterista Max Weinberg e il tastierista Roy Bittan.