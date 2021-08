Barry Gibb che è secondo solo a Paul McCartney

Cantante, compositore, chitarrista, produttore, fondatore dei Bee Gees, Barry Gibb è il più anziano dei tre fratelli che costituivano la formazione di un gruppo leggendario, essendo nato l’1 settembre del 1946 (compie quindi oggi 75 anni), tre anni prima dei gemelli Robin e Maurice, che, purtroppo, sono passati a migliore vita rispettivamente nel 2012 e nel 2003.

Quale compositore Barry Gibb, è secondo solo a Paul McCartney, secondo il Guinness Book of Records, in termini di successo commerciale. La sua voce, capace di un falsetto notevolissimo, caratterizza molte delle canzoni del gruppo; fra le molte da lui cantate come voce solista ne abbiamo scelte alcune, secondo noi le più rappresentative.

Come ultimo brano, non avendo Barry avuto grande successo con i suoi tre album da solista – "Now Voyager" (1984), "In the Now" (2016) e "Greenfields" (2021) - proponiamo un suo duetto con Barbra Streisand che invece ottenne buoni risultati di vendita.

1967: “To love somebody” (“Bee Gees First”)

1967: “Words” (singolo)

1968: “First of may” (“Odessa”)

1968: “Marley Purt Drive” (“Odessa”)

1969: “Don’t forget to remember” (“Cucumber Castle”)

1969: “I.O.I.O.” (“Cucumber Castle”)

1971: “Alive” (“To whom it may concern”)

1972: “Saw a new morning” (“Life in a tin can”)

1973: “Charade” (“Mr Natural”)

1975: “Jive talkin’” (“Main course”)

1976: “Boogie child” (“Children of the world”)

1976: “You should be dancing” (“Children of the world”)

1977: “More than a woman” (“Saturday night fever”)

1977: “Stayin’ alive” (“Saturday night fever”)

1978: “Spirits having flown” (“Spirits having flown”)

1978: “Too much heaven” (“Spirits having flown”)

1978: “Tragedy” (“Spirits having flown”)

1981: “He’s a liar” (“Living eyes”)

1981: “Living eyes” (“Living eyes”)

1980: “Guilty” (con Barbra Streisand, dall’album omonimo della cantante)