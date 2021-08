L'estate sta finendo, ma resta il latin pop: da Nicky Jam a Tini e Manuel Turizo

L'estate sta finendo, ma resta il latin pop. È dedicata al ritorno sulle scene di Nicky Jam la copertina di "Latino Caliente", la playlist che raccoglie le principali nuove uscite e i successi del genere.

Il musicista, pioniere della scena urban che con hit come "El perdón", "Hasta el amancer" e "X" negli ultimi anni si è costruito un vero e proprio impero, ha appena pubblicato il suo nuovo album "Infinity", accompagnato dal singolo "Magnum" dal relativo videoclip: un'ode al reggaeton old school che vede Nicky Jam unire le forze con Jhay Cortez, una delle voci più influenti de "la nueva's", ossia la nuova generazione del reggaeton.

"Infinity", che Nicky Jam, classe 1981, ha definito il più versatile dei suoi album, ritrae le diverse sfaccettature artistiche del musicista, che nel corso della sua carriera ha sperimentato diversi generi musicali. All'interno del disco troviamo versi rap crudi e diretti, ma anche momenti più melodici. Tra gli ospiti ci sono El Alfa (in "Pikete", 14 milioni di visualizzazioni su YouTube), Romeo Santos (in "Fan des tus fotos"), Myke Towers (in "Polvo") e Manuel Turizo (in "DM").

Lo stesso Manuel Turizo duetta con Martina Stoessel nel nuovo singolo "Maldita foto", frutto della collaborazione tra il 21enne cantante colombiano e la cantante argentina salita alla ribalta nel 2012 grazie alla serie televisiva di Disney Channel "Violetta", nella quale interpretava la protagonista. Turizo, premiato agli iHeartRadio Music Awards del 2019 come "Miglior nuovo artista latino", è uno dei protagonisti della nuova scena latin pop: in una manciata di anni è riuscito a conquistare grossi successi non solo nella sua terra d'origine, la Colombia, ma anche in altri paesi dell'America Latina - la hit "Quiéreme mientras se pueda", prodotta dai "nostri" Takagi & Ketra, è un successo da svariati Dischi d'oro e di platino in Spagna, Messico e Argentina da mesi - e negli Stati Uniti. "Maldita foto" è il quarto brano pubblicato da Martina Stoessel, che oggi si fa chiamare semplicemente Tini e ha chiuso già da tempo in soffitta gli abiti del personaggio di "Violetta", nel 2021: arriva dopo "Miénteme" (con María Becerra), "2:50 remix" e "La niña de la escuela". Attesa per il suo nuovo album, dopo "Tini Tini Tini" dello scorso anno.

Continua a macinare successi sulle piattaforme di streaming il nuovo album del portoricano Rauw Alejandro, "Vice Versa", che supera su Spotify la bellezza di 800 milioni di ascolti complessivi: delle 14 tracce incluse nel disco, fa parte anche "Cúrame", che da sola vale quasi 60 milioni di stream. Il brano è frutto della collaborazione tra il 28enne cantante e i produttori Jeorge E. Pizarro "Kenobi" e Charlie Handsome, quest'ultimo già al fianco di pesi massimi della scena rap americana come Post Malone, Khalid, Drake, Kanye West, Young Thug e Travis Scott.

Supera i 60 milioni di ascolti, invece, "Fulanito", il duetto tra Becky G - nata in California, ma di origini messicane - e il dominicano El Alfa. Da Pitbull alla boy band dei CNCO, passando per Bad Bunny, Maluma, Gente de Zona, Ozuna: Becky G, vero nome Rebecca Marie Gomez, classe 1997, è la voce che tutte le star del latin pop vogliono nei loro pezzi. Salì alla ribalta a soli 14 anni grazie ad alcuni video pubblicati su YouTube in cui cantava le hit dei suoi idoli: da allora non si è mai fermata e oggi quelli che erano i suoi idoli la cercano per scalare insieme le classifiche mondiali.