Domenico Modugno, a Polignano a Mare la decima edizione di 'Meraviglioso Modugno'

Mercoledì 25 agosto a Polignano a Mare, in provincia di Bari, si terrà la decima edizione di 'Meraviglioso Modugno', manifestazione che celebra nella sua città natia Domenico Modugno, musicista scomparso nel 1994 all'età di 66 anni.

Ospiti della serata, condotta da Maria Cristina Zoppa accompagnata quest’anno da Pierdavide Carone e Angelo Trabace, saranno Diodato, Brunori Sas, Gaia, Noemi, Aka 7even e Motta che, come da abitudine, reinterpreteranno i classici di Domenico Modugno e proporranno alcuni brani del loro repertorio.

Diodato interpreterà "Meraviglioso" e "Se Dio vorrà". Brunori Sas "Vecchio frac" e "Il vecchietto". Motta si cimenterà con "Cosa sono le nuvole" e "Adesso non pensarci più". Aka 7even "Tu si’ na cosa grande" e "Selene". Noemi "Dio, come ti amo!", Gaia "Nel blu dipinto di blu", in una speciale versione in lingua portoghese. Anche i due co conduttori si confronteranno con il repertorio di Modugno: Pierdavide Carone con "Malarazza" e Angelo Trabace "Non piangere Maria".

A partire dalle ore 12.00 di lunedì 23 agosto si potrà prenotare gratuitamente il proprio posto (massimo 2 per ogni registrazione) utilizzando il link https://meravigliosomodugno2021.eventbrite.it/