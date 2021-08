Non ha rinunciato al suo costume di scena neppure per andare a vaccinarsi, Mr. Lordi. Il frontman della band heavy metal finlandese dei Lordi, che nel 2006 vinse l'Eurovision Song Contest, si è presentato al centro vaccinale indossando vestito da mostro, proprio come si presentò sul palco dell'Esc quindici anni fa e come continua ancora oggi a fare. Il cantante, vero nome Tomi Petteri Putaansuu, classe 1974, ha ricevuto a Rovaniemi, in Lapponia, la seconda dose del vaccino e si è fatto fotografare mentre l'infermiera gli faceva l'iniezione. La foto sta facendo il giro dei social.

Dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest del 2006 con "Hard rock hallelujah", i Lordi hanno inciso sette album in studio. L'ultimo, "Killection", è uscito l'anno scorso. La band è oggi composta da Mr. Lordi insieme al chitarrista Amen, alla tastierista Hella, al percussionista Mana e al bassista Hiisi.