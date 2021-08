Giorgia debutta al cinema da protagonista

Giorgia è prossima al debutto al cinema. La cantante interpreterà il ruolo principale nel nuovo film di Rocco Papaleo, “Scordato”.

La notizia è stata data direttamente da Papaleo, che sui social ha condiviso un video accompagnato da una didascalia attraverso la quale ha annunciato:

“A fine mese inizieranno le riprese del mio nuovo film ‘Scordato’. Ma la vera notizia è un’altra: la protagonista femminile accanto a me sarà Giorgia!”.

“Torno a girare in Basilicata, una commedia, spero divertente e con un risvolto - se posso permettermi - poetico”, ha detto a proposito del suo prossimo progetto Rocco Papaleo nel filmato. Ha aggiunto: “In più, sono molto felice per essere riuscito a convincere - dopo tante insistenze e tanti anni che ci penso - Giorgia che, dopo aver straordinariamente declinato la musica con il suo enorme talento, si è decisa a interpretare il ruolo principale femminile del film”. E ancora: “Io ho sempre intravisto in lei questa possibilità”.

La voce di “Gocce di memoria” non è l’unica cantante pronta a fare il suo esordio sul grande schermo: Elodie, per esempio, sarà la protagonista della nuova pellicola di Pippo Mezzapesa, "Ti mangio il cuore”. Tra le popstar internazionali, invece, Dua Lipa reciterà in "Argylle", il nuovo film di Matthew Vaughn, insieme a Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Sam Rockwell, Henry Cavill, Catherine O'Hara e l'ex wrestler John Cena. La cantante di origini kosovare, inoltre, ha anche composto le musiche della colonna sonora.