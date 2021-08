"Dopo un lungo periodo di riflessione, tutti e tre abbiamo preso la difficile decisione di mettere la parola fine alla storia dei Chromatics. Vogliamo ringraziare i fan e gli amici che ci hanno accompagnato in questo viaggio": così i Chromatics hanno annunciato ai fan il loro scioglimento, dopo vent'anni esatti di carriera. La formazione capitanata da Adam Miller cominciò a calcare i palchi e a pubblicare canzoni nel 2001.

La formazione avrebbe trovato la quadra con l'arrivo della cantante Ruth Radelet, Nat Walker e Johnny Jewel. Con dischi come "Chrome Rats vs. Basement Rutz" del 2003, "Plaster Hounds" del 2004, "Night drive" del 2007 e "Kill for love" del 2012 hanno i Chromatics, originari di Portland, Oregon, sono stati tra i protagonisti del synth-pop d'oltreoceano. "La band è stata un capitolo importante nelle nostre carriere. Ora siamo entusiasti del futuro che verrà". L'ultimo album, "Faded now", è uscito lo scorso anno.