Kanye West, "Donda" come "Chinese democracy": di nuovo rimandato

In queste settimane abbiamo visto di tutto: due presentazioni in streaming con uno stadio pieno. Kanye West che viene sollevato e rimane sospeso in cielo, in ascensione mistica, di fronte al suo pubblico. Kanye West che vive in un stanza ricavata nello spogliatio dello stadio per finire il disco, pagando un milione di dollari al giorno. Il disco, "Donda", che esce il 23 luglio, anzi no il 6 agosto. No, neanche il 6 agosto, dopo la seconda presentazione.

Il nuovo album è "missing in action": non è una novità, per Kanye West i cambi di programma sono una costante. Ma è pur sempre una barzelletta, come successe per "Chinese democracy", l'album dei Guns N' Roses di cui si parlò per anni, fino a vederlo arrivare nel 2008. Qua la durata del melodramma sembra essere più breve: ira abbiamo (forse) una nuova data - e neanche ufficiale. Anzi, due date

iTunes ora ha cambiato la data di uscita preordine del disco dal 9 al 15 agosto. Su altre pagine dei servizi musicali Apple - che stanno collaborando con il rapper, trasmettendo in streaming le presentazioni - risulta il 13. Non c'è la tracklist (sono indicate 24 canzoni) e c'è un quadrato nero al posto della copertina, ma ci sono già diverse recensioni (preventive).

Sarà la volta buona? Vedremo...

Il 30 giugno 2020 West ha pubblicato il singolo “Wash Us in the Blood”, in collaborazione con Travis Scott: il brano, pur riprendendo lo stile dell'album "Yeezus", rimane tematicamente coerente con la svolta religiosa dell'artista, palesata in “Jesus Is King” del 2019. Contestualmente viene annunciata per la prima volta la realizzazione del decimo album in studio del rapper, originariamente intitolato “God's Country” e successivamente ribattezzato "Donda" in onore della defunta madre di West. Il rapper ne aveva rivelato la copertina ufficiale e fissato il 24 luglio 2020 come data di pubblicazione originaria, salvo poi accantonare l'idea. La pubblicazione di “Donda” viene effettivamente rimandata fino all'estate 2021. Il 20 luglio, durante la gara sei delle NBA Finals 2021, viene trasmesso uno spot pubblicitario con protagonista la velocista statunitense Sha'Carri Richardson e come colonna sonora ecco spuntare la traccia inedita “No Child Left Behind” contenuta nell'album "Donda", di cui viene rivelata come data di pubblicazione il 23 luglio successivo. Il 22 luglio “Donda” viene presentato per l'ascolto in anteprima nell'ambito di un evento presieduto dallo stesso West e tenutosi nel Mercedes-Benz Stadium di Atlanta al cospetto di 42.000 presenti. La piattaforma musicale Apple Music lo trasmette in diretta streaming a livello mondiale.

L’album, però, non esce.del disco nuovamente ad Atlanta davanti a migliaia di fan: una versione completamente rinnovata del disco, con nuovo look e coreografia. Ianche grazie ai numerosi feat di spessore, ma ancora una volta sulle piattaforme non c'è. Un'altra settimana di attesa?