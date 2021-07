Metallica: ascolta la versione di ‘Nothing else matters’ per il nuovo film Disney

Come rivelato dal batterista dei Metallica Lars Ulrich già un anno fa nel corso di un’intervista rilasciata a Collider, James Hetfield e soci hanno lavorato con il compositore James Newton Howard su una nuova versione strumentale del loro classico “Nothing else matters” per la colonna sonora del recente film Disney "Jungle Cruise".

Il brano, pubblicato in concomitanza con l’arrivo nelle sale cinematografiche del lungometraggio con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt, è disponibile all’ascolto nei video riportati di seguito in due parti:

In una dichiarazione ufficiale, a proposito della riedizione del brano originariamente incluso nell’album eponimo dei Metallica del 1991, di cui sono in uscita il prossimo 10 settembre due pubblicazioni per il trentennale del disco, tra cui il progetto-tributo "The Metallica Blacklist" con 53 brani reinterpretati da numerosi artisti diversi, la band californiana ha fatto sapere: “È stato un onore lavorare con il famoso e leggendario compositore James Newton Howard nella rivisitazione della canzone eseguendo il suo arrangiamento e creando una versione che ci piace pensare essere adatta per un'escursione attraverso l’Amazzonia”. E ancora: “Non solo siamo grandi fan della Disney, ma non potevamo perdere l'opportunità di lavorare con Howard, otto volte candidato al premio Oscar”.

Nel 1992 la canzone “Nothing else matters” è stata pubblicata come terzo singolo estratto dal quinto album in studio dei Four Horsemen: