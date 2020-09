I Metallica hanno riscritto "Nothing Else Matters" per un film Disney

Il batterista dei Metallica Lars Ulrich, in una intervista rilasciata a Collider, ha rivelato che la band californiana sta riscrivendo il classico "Nothing Else Matters" per la colonna sonora del prossimo film della Disney 'Jungle Cruise' che avrà quali protagonisti con Dwayne 'The Rock' Johnson, Emily Blunt e Jack Whitehall.

"Nasce tutto da Sean Bailey (presidente della produzione Disney), che è da sempre un fan del rock, ed è semplicemente una delle persone più amichevoli, generose, cordiali e accoglienti che si possono trovare nel mondo della musica . Penso che sia da sempre un fan dei Metallica e ci siamo conosciuti bene. Io e mia moglie siamo grandi fan della Disney, c'è una grande amicizia e lui ha sempre cercato il progetto giusto dove ci fosse un modo per cui i Metallica potessero contribuire.”

Ulrich ha continuato il suo ragionamento spiegando come non voleva rinunciare all'opportunità di lavorare con il compositore James Newton Howard, otto volte candidato al premio Oscar: “Questa era la soluzione giusta, con Sean e con James Newton Howard, il suo curriculum e tutto ciò che ha fatto. James Newton Howard, l'uomo, il mito, la leggenda assoluta! Considerando ciò che ha fatto, è un onore assoluto avere lavorato con lui e siamo emozionati al pensiero il mondo lo ascolti. È una metamorfosi interessante, perché è una specie di - non voglio rivelare troppo - ma è una metamorfosi molto insolita perché è come se noi stessimo suonando il suo arrangiamento di "Nothing Else Matters". Noi abbiamo scritto la canzone, ma lui l'ha presa e l'ha riarrangiata per adattarla a qualcosa di specifico nel film e, ovviamente, non ho intenzione di rivelare nulla, ma abbiamo preso in considerazione la sua versione. Penso che sia tutto quello che può essere detto.”

Parlando del coinvolgimento di 'The Rock' nel film e del suo contributo musicale, Ulrich ha aggiunto: "Ovviamente, 'The Rock' è stato di grande supporto. Dwayne è stato di grande aiuto ed è stata davvero una cosa molto interessante. Non vedo l'ora che tutti lo vedano."

La canzone "Nothing Else Matters" è stata pubblicata nel 1992, ed è stato il terzo singolo del quinto eponimo album dei Metallica.