George Harrison, ecco il video dell'inedita "Isn't It a Pity (Take 27)"

Nel 1970, mentre i Beatles erano ormai agli sgoccioli, George Harrison stava preparando un disco tutto suo. Il prossimo 6 agosto per celebrarne il suo 50esimo anniversario, il terzo album solista di Harrison, "All Things Must Pass", sarà omaggiato con la pubblicazione di una imponente edizione deluxe (ben settanta canzoni) prodotta dal figlio dell'ex Beatle Dhani Harrison.

Oggi è uscita la outtake di uno dei brani contenuti nell'album, "Isn't It a Pity". Il brano appare in due diverse versioni nel triplo album originale: la prima più ottimista, mentre la seconda più cupa. Questa "nuova" registrazione di "Isn't It a Pity (Take 27)" è più simile alla seconda più sobria ed essenziale. Il brano esce con un video musicale animato da Gary Sullivan, Frankie Principe, Craig Speakman, Geoff Kirk-Smith, Matt Wilson ed Elliot Stronge.

Prima di "Isn't It a Pity (Take 27)" era stato il turno di "Cosmic Empire" a dover anticipare e preparare il pubblico al cofanetto in arrivo la prossima settimana.