George Harrison, il video dell'inedita "Cosmic Empire"

Una canzone inedita di George Harrison è stata resa disponibile con un nuovo video per celebrare il cinquantesimo anniversario del suo primo album post-Beatles, "All Things Must Pass". La canzone si intitola "Cosmic Empire" ed è una delle trenta registrazioni 'grezze' incluse nella extended edition dell'album pubblicato il 30 novembre 1970 che verrà pubblicata il prossimo 6 agosto.

Le sessioni di registrazione dell'album iniziarono nel maggio 1970, appena sei settimane dopo la conferma della separazione dei Beatles. "Sono stati impiegati due giorni per registrare trenta demo che sono stati presi in considerazione", si legge in una nota per la stampa. "Il primo giorno, il 26 maggio, Harrison ha registrato quindici canzoni accompagnato da Ringo Starr e dal suo vecchio amico, il bassista Klaus Voormann, iniziando da "All Things Must Pass". Il giorno successivo, 27 maggio, George ha eseguito da solo altre quindici canzoni."Il figlio di Harrison , Dhani, ha dichiarato che il progetto dell'album così ampliato era in corso da molto tempo. Ha spiegato: "Portare una maggiore chiarezza sonora a questo disco è sempre stato uno dei desideri di mio padre, ed è stato qualcosa su cui abbiamo lavorato insieme fino alla sua morte nel 2001. Ora, 20 anni dopo, con l'aiuto della nuova tecnologia e il grande lavoro di Paul Hicks, abbiamo realizzato questo desiderio e vi presentiamo questa uscita molto speciale per il 50° anniversario di forse la sua più grande opera d'arte. Ogni desiderio sarà esaudito".