Gli Offspring hanno presentato una nuova serie online dal titolo "Cockpit Karaoke", una serie di brevi video con protagonisti Dexter Holland e il chitarrista Noodles. Il frontman e il chitarrista della band californiana cantano insieme alcuni dei più grandi successi della band dall'interno di un piccolo aereo privato pilotato dallo stesso Holland, che ha una licenza pilota.

"Sappiamo che tutti hanno sentito parlare del 'Carpool Karaoke', ma conoscete il 'Cockpit Karaoke'??? Nessuno lo ha mai fatto!!" ha dichiarato la band nella descrizione del video. Dexter ha detto al magazine SPIN: "Dato che sono un pilota, abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico se io e Noodles ci fossimo divertiti un po' e cantando insieme alcuni dei nostri successi". In questo primo episodio il duo, rigorosamente ad alta quota, canta "Come Out And Play".