L'album degli Smile (Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead) è finito...e non è rock

Stando a quanto dichiarato dallo storico produttore dei Radiohead Nigel Godrich, Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno completato il loro nuovo album sotto la sigla The Smile e, a dire di Godrich, "non è un disco rock".

Neil Godrich è ritenuto il sesto membro dei Radiohead e ha prodotto anche il lavoro solista di Yorke e il progetto parallelo Atoms for Peace, è quindi più che naturale trovarlo coinvolto in questa avventura discografica chiamata Smile, che, al momento non ha né un titolo e neppure una data di uscita. In una intervista con The Coda Collection, parlando di questo nuovo lavoro ha detto: "È un'interessante giustapposizione di cose, ma ha senso. Avrà senso".

In un altro passaggio della sua conversazione ha tessuto le lodi del batterista del progetto The Smile Tom Skinner. "È un grande musicista e un bravo ragazzo. Milita nei Sons of Kemet (insieme all'innovatore del jazz britannico Shabaka Hutchings) e ha lavorato moltissimo come session man... Sorrido tra me e me, perché posso vedere che riceverà molte attenzioni.”

Il gruppo ha già esordito nell'evento in livestream ‘Live At Worthy Farm’. Il loro set ha incluso otto brani, tra questo del nuovo materiale, tra le canzoni proposte "Skating On The Surface", "The Smoke", "Opposites" e "Just Eyes And Mouth". Thom Yorke ha spiegato che il loro nome deriva da una poesia del poeta britannico Ted Hughes.