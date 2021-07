Brian Setzer, due singoli anticipano l'uscita dell'album. Video.

Il 62enne Brian Setzer è in procinto di pubblicare – il prossimo 27 agosto - il suo nuovo album solista, "Gotta Have the Rumble", il primo album da sette anni a questa parte.

Sono due i brani del disco sino ad oggi pubblicati. Il primo, "Checkered Flag", è uscito il 25 giugno. Mentre il secondo, "Smash Up on Highway One", è stato condiviso nella giornata di ieri.

Di questo secondo brano Setzer spiega: "Di solito parto con un riff di chitarra. Stavo suonando "Misirlou" di Dick Dale con gli Stray Cats, e ho pensato, 'Wow, mi piacerebbe scrivere qualcosa di figo come quel riff'. Così mi è venuto in mente qualcosa di strano. Non so come lo si potrebbe chiamare: medio-orientale o dell'Europa orientale. Avevo quel riff. Immagino che si possa dire che colleziono sempre parti di chitarra fantastiche. Mike Himelstein mi ha mandato questo testo che si adatta perfettamente. Penso che sia davvero fantastico: è un modo per far progredire l'intero genere rockabilly. La parte di batteria surf lì con il ragazzo che suona i tom-tom come in "Wipeout". La adoro.”

L'album è prodotto da Julian Raymond (Glen Campbell e Cheap Trick) e tutte le canzoni sono scritte oppure co-firmate da Setzer.

A proposito del titolo dell'album, "Gotta Have the Rumble", Setzer dice: "Ovviamente, è un riferimento alle mie motociclette, qualcosa che non è cambiato da quando avevo 15 anni. Ho ancora la stessa passione e la stessa adrenalina per l'andare veloce. Ma è anche sul mio problema di udito con l'acufene, il ronzio dell'orecchio. Mi sono reso conto che non potevo suonare come avrei voluto. Il suono del mio grande amplificatore fa rimbombare la chitarra. Che è una parte importante del mio suono. Per un po' di tempo ero davvero scoraggiato perché pensavo che non sarei stato in grado di farlo di nuovo. Quindi, "Gotta Have the Rumble" si riferisce a entrambe le cose.” .

Tracklist:

1. Checkered Flag

2. Smash Up on Highway One

3. Stack My Money

4. The Wrong Side of the Tracks

5. Drip Drop

6. The Cat With 9 Wives

7. Turn You On, Turn Me On

8. Rockabilly Riot

9. Off Your Rocker

10. One Bad Habit

11. Rockabilly Banjo