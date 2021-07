Jonathan Davis dei Korn rilegge i Pet Shop Boys. Ascolta

Jonathan Davis dei Korn ha reinciso un classico del 1957 dei Pet Shop Boys, "It's a sin", per la colonna sonora della serie televisiva di Amazon Prime "Paradise City" (uno spin-off del film "American Satan" del 2017). La colonna sonora contiene anche musiche di Smashing Pumpkins, Machine Gun Kelly, Kings of Leon e Travis Barker dei Blink-182.

Qui sotto l'originale e la cover di "It's a sin".