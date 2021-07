Concerti, Aka7even: parte l'Estate Loca Tour

Aka 7even, nome d’arte di Luca Marzano, finalista ad Amici 20 annuncia le date del suo Estate Loca Tour.

Il ventenne musicista napoletano ha dichiarato: "In questi mesi ho già avuto modo di incontrare il pubblico in diverse occasioni, ma l’idea di farlo finalmente con un live è entusiasmante: sarà un set speciale, carico di adrenalina ed energia. Il live è la mia dimensione naturale, quella in cui so di poter maggiormente stupire e coinvolgere i miei fan. Non vedo l’ora di ricominciare a girare l’Italia per incontrare finalmente tutti e per avere la possibilità di far vivere al mio pubblico quella che prometto sarà una vera e propria esperienza. Finalmente Aka 7even troverà anche il suo spazio dal vivo."

I biglietti per la data di Catania del 28 agosto saranno disponibili su vivoconcerti.com a partire da martedì 20 luglio alle ore 11.00 e presso tutte le rivendite autorizzate a partire da domenica 25 luglio alle ore 11.00

Calendario:

3 agosto - Sammichele di Bari (BA) @ SAMMICHELE MUSIC FESTIVAL

11 agosto - Amendolara (CS) @ FESTIVAL AMENDOLARA

13 agosto - Acri (CS) @ Anfiteatro Comunale

16 agosto - Diamante (CS) @ Teatro dei Ruderi di Cirella

18 agosto - Martina Franca (TA) @ Ateneo Bruni – SOLD OUT

28 agosto - Catania @ Villa Bellini

10 settembre - Moncalieri (TO) @ RITMIKA FESTIVAL

15 settembre - Lanciano (CH) @ Parco Villa delle Rose