Steel Panther: il bassista Lexxi Foxx lascia la band “per rendere belli i cani brutti”

Attraverso una dichiarazione pubblicata sul loro sito ufficiale gli Steel Panther hanno annunciato l’uscita dal gruppo del bassista Lexxi Foxx.

Per comunicare la notizia e salutare il proprio compagno di band - all’anagrafe Travis Haley e in formazione sin dagli inizi negli anni 2000 -, la band glam metal statunitense ha scritto una nota intitolata “La fine di un’era - Grazie, Lexxi Foxx”, in cui si legge: "La grande pandemia del 2020-2037 ha colpito tutti noi.

Per alcuni, tuttavia, ha aperto le porte ad altre opportunità ed è stato un catalizzatore per cercare la propria vera vocazione. Questa è la storia di Lexxi. Ha dato il via alla sua attività secondaria, ‘Sexy Lexxi's Prettiest Pets', per raccogliere soldi per il Botox durante il lockdown. Ma è successo qualcosa di miracoloso. Si è reso conto che il suo amore nel rendere belli gli animali domestici era più grande del suo amore nel rendere bello sé stesso. Lexxi ha scoperto un amore più grande. Forse l’amore più grande di tutti". E ancora:.

"Lexxi ha scelto di mollare il suo specchio e concentrarsi sulla sua nuova passione: rendere belli i cani brutti. Comunque, dopo quasi 40 anni passati a suonare assieme e aver portato gli Steel Panther dal suonare alla Viper Room a suonare da headliner della Wembley Arena, è con tristezza ma con grandi ricordi heavy metal che salutiamo Lexxi Foxx. Ti vogliamo bene e ti auguriamo un meraviglioso futuro mettendo l’eyeliner ai chihuahua.

Gli Steel Panther continueranno a suonare in giro per il mondo. Anche se potremmo non trovare mai un bassista bello come Lexxi, non dovrebbe essere difficile trovarne uno che abbia il suo grande intelletto.

Buona fortuna… e ciao Lexxi Foxx!”

Insieme all’annuncio gli Steel Panther hanno condiviso sul loro canale YouTube un video con una serie di foto e filmati del bassista: