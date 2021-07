Pop Smoke, è uscito un altro album postumo: “Faith”

Esce oggi “Faith”, il nuovo album di Pop Smoke. Il seguito del debutto postumo “Shoot For The Stars Aim For The Moon” ha all’interno una tracklist che vanta la presenza di artisti quali Pharrell, Kid Cudi, Kanye West, Pusha T, Future, Rick Ross, The-Dream, 42 Dugg, 21 Savage, Rah Swish, BEAM, Bizzy Banks, Takeoff, Lil Tjay, Swae Lee, Chris Brown, Quavo, Kodak Black, e TRAVI. L’album include anche "Demeanor," la collaborazione con la popstar Dua Lipa che ha anticipato la collaborazione sui social la settimana scorsa.

Nella prima parte di quest’anno, “Shoot For The Stars Aim For The Moon” è divenuto l’album più venduto dell’anno fino a oggi, oltre a ottenere la certificazione disco d’oro in Italia. Il progetto ha inoltre acquisito il titolo di #1 Hip Hop/R&B Album dal 1990, e ha raggiunto la #1 per due settimane non consecutive. L’album, che vanta oltre 7 milioni di copie fruite in tutto il mondo, ha inoltre conquistato la #1 della Top Rap Albums chart e si è posizionato nella Top 5 della Billboard 200 per 34 weeks, divenendo il quarto album di questo secolo che ha speso così tante settimane in Top 5.

Qui di seguito la tracklist completa del nuovo progetto:

1. Good News

2. More Time

3. Tell The Vision feat. Kanye West & Pusha T

4. Manslaughter feat. Rick Ross & The-Dream

5. Bout A Million feat. 42 Dugg & 21 Savage

6. Brush Em feat. Rah Swish

7. Top Shotta feat. BEAM, Pusha T, & TRAVI

8. 30 feat. Bizzy Banks

9. Beat The Speaker

10. Coupe

11. What’s Crackin feat. Takeoff

12. Genius feat. Lil Tjay & Swae Lee

13. Mr. Jones feat. Future

14. Woo Baby Interlude

15. Woo Baby feat. Chris Brown

16. Demeanor feat. Dua Lipa

17. Spoiled feat. Pharrell

18. 8-Ball feat. Kid Cudi

19. Back Door feat. Quavo & Kodak Black

20. Merci Beaucoup