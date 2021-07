Achille Lauro, Negramaro e altri nel cast di Heroes, l'evento all’Arena di Verona

Dopo l’edizione del 2020 del concerto virtuale a sostegno dei lavoratori della musica, trasmesso dall’Arena di Verona e battezzato “Heroes”, il prossimo settembre si terranno due nuove serate dal vivo e in streaming dell'evento che, quest'anno sottotitolato “Together we can” e con un tema diverso, sarà nuovamente ospitato dalla storica venue veronese.

“Heroes - Together we can” si svolgerà i prossimi 17 e 18 settembre, e - aderendo all’iniziativa internazionale Keychange, che in Italia è rappresentata da Music Innovation Hub - avrà come tema il rispetto della diversità, con lo scopo di promuovere e finanziare azioni in favore delle minoranze e della parità di genere nel settore musciale.

Il palco dell’Arena di Verona ospiterà le esibizioni di dodici artisti italiani e - come da comunicato stampa - “ogni performance avrà una regia e quadri artistici differenti e in cui ogni artista potrà esibirsi per 20 minuti in un set inedito”. Venerdì 17 settembre andranno in scena Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni. Mentre sabato 18 settembre si esibiranno Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista, Madame.

I biglietti per assistere in presenza alle due serate saranno disponibili in prevendita dalle ore 16 di oggi - 15 luglio - su TicketOne e gli altri circuiti autorizzati. I biglietti per il livestream saranno in vendita sul sito della piattaforma LIVENow che trasmetterà l’evento.