Heroes, a settembre a Verona un concerto in streaming per i lavoratori della musica

Andrà in scena il prossimo 6 settembre sul palco dell’Arena di Verona un concerto collettivo, raccolto sotto la sigla Heroes, a sostegno dei lavoratori della musica: il live, che include le performance di Afterhours, Diodato, Brunori Sas, Mahmood, Subsonica e molti altri artisti, 34 in tutto, sarà trasmesso in streaming a pagamento a partire dalle 19 di domenica 6 settembre, per un totale di 5 ore di musica “dal vivo”. Il cast completo degli artisti che si esibiranno è il seguente: Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anna, Brunori Sas, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman, Ghali, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Salmo, Shiva, Subsonica, Tommaso Paradiso, Willie Peyote.

Lo streaming sarà disponibile via web e tramite app mobile l’esperienza include la possibilità di interagire con il palco, il backstage e i protagonisti di Heroes. I biglietti per l’accesso streaming sono disponibili da oggi, 14 luglio, su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate, a 9,90 euro più 1 euro di commissione di servizio. Dal 14 al 31 luglio sarà attiva la prima fase della promozione “Iniziamo il futuro insieme” che consentirà di ottenere due biglietti al prezzo speciale di 9,90 (+1 euro di commissioni). Dal 1° agosto entrerà in vigore il prezzo pieno a 9,90 euro sul singolo biglietto, ma si manterrà comunque un’attività promozionale che permetterà l’acquisto di tre biglietti al prezzo di 19,80 (+3 euro di prevendita).

Il ricavato di Heroes andrà, al netto dei costi di produzione, della Siae e dell’Iva, al Fondo “COVID-19 Sosteniamo la musica".. In particolare la raccolta prevede il versamento di una quota del 15% in favore dei lavoratori dello spettacolo precari dell’Arena di Verona - qua le informazioni. Sempre all'Arena, il 2 e il 5 settembre si celebrerà la quattordicesima edizione dei Music Awards, in prima serata, in diretta, su RaiUno.