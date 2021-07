"Un bacio all'improvviso": testo e significato del tormentone di Rocco Hunt e Ana Mena

"Un bacio all'improvviso" è il nuovo singolo di Rocco Hunt in duetto con Ana Mena. Il rapper partenopeo e la popstar spagnola, ormai una celebrità anche in Italia grazie alle hit incise con Fred De Palma ("D'estate non vale", "Una volta ancora") e lo stesso Rocco Hunt (l'anno scorso la loro "A un passo dalla luna" ha scalato le classifiche e conquistato cinque Dischi di platino), tornano ad unire le loro forze per una canzone che ha tutte le carte in regola per ambire a diventare il tormentone - o uno dei - dell'estate 2021. Ecco il testo e il significato di "Un bacio all'improvviso":

Un bacio all'improvviso testo di Rocco Hunt feat. Ana Mena Ehi

Ana Mena

Poeta urbano



Quello che provo io per te (oh, oh, oh)

Non basterebbe solo una canzone

Non mi potrei confondere (oh, oh, oh)

Ti troverei in un mare di persone



Voglia di festa, ma il tuo nome in testa

Mi ritorna ogni volta che

I tuoi occhi parlano, i miei dubbi cadono

E so che hai bisogno di me

... Testi canzoni di Rocco Hunt feat. Ana Mena, leggi il testo completo di Un bacio all'improvviso

La canzone è un mix di sensualità, allegria e spensieratezza: "A due passi dal mare / Perdo il conto del tempo / Che se stiamo insieme scompare / Non so dirti quello che sento / Guardiamo il cielo mentre / Si accendono le stelle / Vorrei fosse per sempre", rappa Rocco Hunt. E Ana Mena, che canta il ritornello, gli risponde: "Un bacio all'improvviso / Ti voglio e non lo dico / Lo leggo sul tuo viso / Non credere al destino / Che prima ci allontana / E poi ti porta qui da me".

"Un bacio all'improvviso" è stata scritta da Rocco Hunt insieme a Zef e a Federica Abbate, autrice di diverse hit italiane degli ultimi anni, da "Roma-Bangkok" di Giusy Ferreri e Baby K (c'era anche lo zampino dello stesso rapper) a "Mohicani" dei Boomdabash e Baby K, passando per "Amore e capoeira" di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e Sean Kingston e "Arrogante" di Irama. Dal canto suo, Rocco Hunt ha firmato successi come "Karaoke" e "Mambo Salentino" dei Boomdabash e Alessandra Amoroso e "Moscow Mule" di Benji & Fede.

Lanciando la canzone, Rocco Hunt ha scritto sui social:

É arrivato il momento di riabbracciare la vita e sentirci finalmente spensierati.

Il singolo è accompagnato dal relativo videoclip, che in meno di un mese ha totalizzato su YouTube la bellezza di 20 milioni di visualizzazioni.