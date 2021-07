Chi considera strumenti come organo, tastiera o piano "accessori" agli stilemi del rock dell'età dell'oro probabilmente Jon Lord non lo conosce nemmeno per sentito dire: il virtuoso di Leicester, classe 1941, prima coi Deep Purple, poi coi Whitesnake e infine da solista ha dimostrato come una formazione "classica" non necessariamente debba fare a pugni - anzi! - con l'inclinazione rock più irruente.

Nel giorno dell'anniversario della morte del grande artista, scomparso il 16 luglio del 2012 all'età di 71 anni per le conseguenze di un tumore al pancreas, abbiamo selezionato i dieci brani simbolo dell'intera produzione di Lord, dagli esordi con la leggendaria "Mark 1"- la formazione originale dei Deep Purple - alle ultime prove soliste.

Deep Purple - "Hush" (1968)

Deep Purple - "Burn" (1970)

Deep Purple - "Child In Time" (1970)

Deep Purple - "Highway Star" (1972)

Deep Purple - "This Time Around", "Owed To 'G'" (medley, 1975)

Whitesnake - "Here I Go Again" (1982)

Deep Purple - "Knocking At Your Back Door" (1984)

Deep Purple - "Under the Gun" (1985)

Deep Purple - "Perfect Strangers" (1985)

Jon Lord - "Live Encounters" (1996)