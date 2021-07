Diplo, concerto annullato dopo le accuse di revenge porn

I Baltimore Orioles, sqaudra di baseball, hanno annunciato che il concerto post-partita del 24 luglio di Diplo è stato cancellato a causa delle accuse di violenza sessuale contro il dj e produttore. "Gli Orioles non terranno l'imminente esibizione post-partita il 24 luglio all'Oriole Park di Camden Yards", ha twittato il team venerdì. "I fan che hanno acquistato i biglietti per il concerto di Diplo il 24 luglio riceveranno un rimborso".

Gli Orioles non hanno subito specificato il motivo per cui il concerto è stato annullato, la cancellazione è arrivata poche ore dopo che il Baltimore Sun ha pubblicato una lettera feroce in cui si chiedeva come la squadra potesse continuare con la performance post-partita dopo recenti accuse contro Diplo, tra cui un paio di denunce per violenza sessuale intentate contro di lui.

Diplo nega l'accusa di "revenge porn". “Gli Orioles promuovono sempre di essere un'opzione di intrattenimento per famiglie nella nostra grande città. Hanno anche fatto grandi cose per le donne e i diritti delle donne, inclusa la celebrazione del 100° anniversario del diritto di voto delle donne", afferma la lettera. "La notizia uscita il 7 luglio è molto preoccupante, notizia secondo cui Diplo è accusato di violenza sessuale dopo aver costretto un fan a fare sesso orale dopo uno spettacolo a Las Vegas nel 2019, che lei ha affermato di aver filmato ... Se gli Orioles sono una squadra così a misura di famiglia e si preoccupano davvero delle donne, hanno bisogno di separarsi da Diplo e alzarsi in piedi e annullare questo concerto post-partita.

L'avvocato di Diplo, Bryan Freedman, ha dichiarato sabato a Rolling Stone: "Ci sono prove inequivocabili che confutano completamente ciò che viene affermato. Lo condivideremo con il tribunale questa settimana e, una volta esaminate le prove, la natura falsa e maligna di tutto questo sarà rivelata una volta per tutte".