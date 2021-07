Foo Fighters: guarda qui il video della cover di "You should be dancing" dei Bee Gees

A pensarci bene, un disco omaggio ai Bee Gees, i campioni della disco music, è la cosa più naturale che i Foo Fighters potessero fare, dopo un disco come "Medicine at midnight", definito da Dave Grohl e soci il loro "Let's dance". Pronti a scatenarsi e a far scatenare sulle piste da ballo, i Foo Fighters hanno pubblicato ora il videoclip ufficiale della loro cover di "You should be dancing", cavallo di battaglia del gruppo salito alla ribalta grazie alla colonna sonora de "La febbre del sabato sera". Ha per protagonista gli stessi componenti della band, che suonano la canzone, immersi in atmosfere Anni '70 nelle luci e nei colori:

La cover di "You should be dancing" anticipa l'uscita di "Hail Satin", l'album tributo ai Bee Gees che i Foo Fighters hanno inciso con il nome fittizio di Dee Gees. Il disco uscirà il prossimo venerdì, 17 luglio, in occasione del Record Store Day. L'album è stato registrato tra le pareti dello Studio 606 West di Northridge, a Los Angeles, quarter generale del gruppo.

Il disco, per la verità, è solo in parte un omaggio ai Bee Gees: il lato a includerà infatti quattro cover dei brani della band e una reinterpretazione di "Shadow dancing" di Andy Gibb, mentre il lato b conterrà le versioni dal vivo di cinque canzoni estratte da "Medicine at midnight".