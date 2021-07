Mondo vinile: Maneskin in testa nelle vendite del 2021

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

Il Record Store Day, seconda parte

Settimana intensa, per gli appassionati del vinile: Sabato 17 luglio c'è il secondo "drop" del Record Store Day, ovvero la seconda tornata di uscite. Qua un riassunto delle principale uscite: le nostre scelte ricadono sul 12" di "Alive" Pearl Jam (con tre b-side "Wash", "Dirty Frank" e la rara cover di "I’ve Got A Feeling" dei Beatles, e l'album dei Dee-Gees, ovvero i Foo Fighters che rileggono a modo loro i Bee Gees.

La classifiche della settimana

Doppio trionfo per i Maneskin, che non sono in testa solo nelle graduatorie mondiali di Spotify, ma svettano anche nel vinile. "Teatro d'ira" in testa alla graduatoria dei più venduti della settimana in vinile la settimana scorsa, rimane 4° anche in quella di questa settimana, guidata da "C'era una volta" di Leon Faun (qua la classifica completa). Ma soprattutto è il vinile più venduto in Italia nei primi sei mesi del 2021, secondo le classifiche di metà anno pubblicate da FIMI, dove batte Harry Stiles e Caparezza. Una curiosità: il 5° album più venduto in vinile nel 2021 finora è "The Dark Side Of The Moon", uscito 48 anni fa e sempre nelle classifiche di mezzo mondo.

L'album della settimana: Sault

"Untitled (Black Is)" è Il terzo disco, in due anni, della band fantasma inglese SAULT: un trionfo dI blackness e un atto d'accusa contro gli oppressori bianchi. Soul, afrobeat, funk e gospel mai così intensi, con ospite Michael Kiwanuka.