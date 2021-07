Angel Olsen ha pubblicato una cover di "Gloria": ascolta

C'è anche una cover di "Gloria" di Umberto Tozzi nell'Ep di Angel Olsen tutto dedicato alle hit degli Anni '80. "Aisles", questo il titolo del mini album, uscirà il 20 agosto, ma la versione della cantautrice statunitense del successo di Tozzi è già stata pubblicata come anticipazione del progetto. Sintetizzatori e atmosfere rarefatte: la cover sembra uscire fuori da un episodio di "Stranger things". Potete ascoltarla qui sotto:

Negli Stati Uniti "Gloria" fu un successo grazie all'interpretazione di Laura Branigan. Oltre alla hit di Tozzi, nell'Ep di Angel Olsen saranno incluse le sue versioni di "Eyes without a face" di Billy Idol, "Safety dance" dei Men Without Hats, "If you leave" degli OMD e "Forever young" degli Alphaville.

“La mia connessione con questi brani è assoluta – racconta Angel Olsen - volevo divertirmi e allo stesso tempo essere spontanea, avevo bisogno di ricordare che potevo farlo!” L’EP di cover è stato registrato durante l’inverno del 2020 al Drop of Sun Studio di Asheville con il produttore Adam McDaniel, che Angel Olsen conosce ormai da anni.

Continua dunque la riscoperta internazionale di Umberto Tozzi: lo scorso anno nella colonna sonora della quarta stagione della serie Netflix "La casa di carta" c'era anche la sua "Ti amo", interpretata dal personaggio di Berlino (Pedro Alonso). Il cantautore torinese ha venduto nel corso della sua carriera oltre 70 milioni di copie in tutto il mondo.