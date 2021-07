Vasco Rossi ricorda 'Rock sotto l'assedio'

Sui suoi social network Vasco Rossi ha ricordato i due concerti allo stadio di Milano denominati 'Rock sotto l'assedio' tenutisi allo stadio di Milano, esattamente ventisei anni fa: il 7 e l'8 luglio 1995. Due concerti, come riporta il musicista di Zocca, dedicati al popolo dell’ex Jugoslavia, in quel momento devastato dalla guerra dei Balcani, "perché a quella gente gli spari sopra arrivavano sul serio".

Vasco procede nel suo ricordo, che chiama 'L’ora di Storia', riportando ciò che scrive 'Il Blasco': “È l’inizio della primavera del 1995 quando il fotografo Massimo Sciacca mostra alla redazione de “Il Blasco” un servizio sui gruppi musicali che suonano nella Sarajevo assediata. Il conflitto nella ex-Jugoslavia era ancora lontano da una soluzione è la guerra combattuta nella capitale dell’odierna Bosnia-Erzegovina, sotto assedio dal 1992, rimane tra gli episodi più cruenti di un decennio terribile per i Paesi Balcanici e per l’intera Europa..."

I due concerti ebbero una forte valenza simbolica, furono il momento in cui Vasco Rossi urlò la sua rabbia contro tutte le guerre. Il live, non a caso, ha il suo inizio con la cover di Francesco De Gregori "Generale", Massimo Riva interpreta la cover di "War" dei Temptations, spesso presente nei concerti di Bruce Springsteen, e durante lo spettacolo vengono chiamati ad esibirsi sul palco i Sikter, una band di Sarajevo, che, in un momento massimamente toccante interpreteranno "Gli spari sopra".

Questa la band che accompagnò Vasco Rossi in concerto:

Maurizio Solieri - chitarra

Daniele Tedeschi - batteria

Alberto Rocchetti - tastiere

Claudio Golinelli - basso

Andrea Innesto - sax, fiati, flauti

Nando Bonini - chitarra

Masimo Riva - chitarra

Stef Burns - chitarra

E questa la scaletta:

Introduzione (da"don Giovanni" di Mozart)

Generale (di Francesco De Gregori)

Cosa succede in città

Sono ancora in coma

Asilo Republic

Va bene va bene così

Fegato fegato spappolato

Sensazioni forti

"Anche se" (praticamente perfetto)



Senza parole

Delusa

Portatemi Dio

War (cover dei Temptations)

Cover2

Alibi

Vita spericolata

Liberi liberi

C'è chi dice no

Siamo solo noi

Gli spari sopra

Gli spari sopra (con i Sikter)

Vivere

Vivere una favola

Blasco Rossi

Bollicine

Per quello che ho da fare faccio il militare

Guarda dove vai

Dillo alla luna (non eseguita il 7 luglio)

Canzone

Albachiara