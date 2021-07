L'inquietante nuovo brano de I Cani, pubblicato a sorpresa stanotte

C'è un nuovo brano de I Cani. È stato pubblicato a sorpresa questa notte, sul canale YouTube del progetto di Niccolò Contessa, che era inattivo da due anni: l'ultimo video, l'audio di "Nascosta in piena vista" (nella colonna sonora del film "Troppa grazia"), era stato caricato due anni fa. Definire questo nuovo brano una canzone è scorretto: non lo è. È, piuttosto, una traccia sperimentale che dura più di 5 minuti, con un video che ricorda certi artwork dei Radiohead o di Thom Yorke solista.

Si apre con una citazione attribuita allo psichiatra svizzero Carl Gustav Jung: "Non si può togliere Dio all'uomo senza dargliene un altro in cambio".

Poi una serie di riflessioni parlate, sporcate dall'elettronica, del tipo: "A Milano il gioco di ruolo della società occidentale funziona davvero. Il creativo fa il creativo, la modella fa la modella, il tassista ti fa pagare il giusto". Per poi chiudere così: "Questo represso riaffiora di continuo sotto le più disparate forme: senso di inadeguatezza, depressone, attacchi di panico, dipendenze. Convinti di scappare dalla morte, siamo scappati dalla vita, condannandoci a un'inguaribile felicità, che è una forma esteriore del benessere. Cristo guariva i lebbrosi. Ma a Milano sono tutti belli". Nella didascalia del video, una citazione de "I fratelli Karamazov" di Dostoevskij: "Ho portato la faccenda fino alla mia disperazione e tanto più stupidamente l'ho esposta, tanto meglio per me".

Niccolò Contessa era apparso a sorpresa in tv lo scorso mese, in una puntata dello show di seconda serata di Rai2 "Una pezza di Lundini", condotto dal comico romano Valerio Lundini. In quell'occasione aveva suonato una canzone inedita, assurda.

L'ultimo album de I Cani, "Aurora", risale al 2016. In questi anni Contessa, che più di tutti ha contribuito a forgiare il suono e l'immaginario del cosiddetto "indiepop", anticipando Calcutta e i Thegiornalisti, pur non pubblicando nuovi dischi ha continuato a fare musica come produttore, affiancando Coez in "Faccio un casino" e "È sempre bello" e talenti come Tutti Fenomeni.