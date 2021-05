L'assurda ospitata di Niccolò Contessa a "Una pezza di Lundini" / VIDEO

"Sono venuto a presentare il nuovo brano inedito de I Cani": tutto vero, riappare Niccolò Contessa, mettendoci la faccia. Il cantautore romano che con i suoi I Cani ha forgiato il linguaggio e lo stile della scena cosiddetta indiepop, grazie a dischi come "Il sorprendente album d'esordio de I Cani", "Glamour" e "Aurora", dopo anni di assenza dai radar - ma non di inattività: ha composto colonne sonore e prodotto canzoni e singoli di colleghi come Coez, Testaintasca, Tutti Fenomeni - stanotte è stato ospite di "Una pezza di Lundini", il programma di seconda serata di Rai2 condotto dal comico romano Valerio Lundini.

Un'ospitata assurda, quella di Contessa al programma. Entrato nello studio subito dopo un'ironica intervista a Roberto Saviano - e prima di un'intervista all'economista Carlo Cottarelli - il cantautore ha messo su un siparietto con Valerio Lundini: "Un nuovo inedito de I Cani? Mmh... Sennò fai un'altra cosa. Un brano inedito non de I Cani, tuo sempre", la risposta del conduttore.

Così Contessa, al piano, accompagnato dai Vazzanikki, la resident band di "Una pezza di Lundini", ha cantato una canzone che sembra effettivamente inedita, stile brass band: "Guarda che bello togli il cappello passa l'artista / quello tanto bravo, sempre impegnato, sempre a sinistra / isso è cantante, è commediante, è musicista / è pure attore, è opinionista, femminista alla televisione". E ancora: "Bastona il ricco se fa l'arrogante / adora il pubblico quando è pagante / e a tutta la città fa la versione / specie alle giovani e alle signore perché si sa / che gli piace la figa, la sorca, la fregna, più delle opere di Brecht". Ecco il video del passaggio:

Lo scorso dicembre sul canale SoundCloud de I Cani, lo stesso dove nel 2010 con "I pariolini di diciott'anni" e "Wes Anderson" Niccolò Contessa inaugurò il progetto I Cani (il disco d'esordio sarebbe arrivato un anno dopo), è apparsa una nuova canzone, "Alla fine del sogno". L'ultimo album de I Cani è "Aurora", uscito nel 2016, cinque anni fa.