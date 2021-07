Vasco Rossi: il concerto di Modena Park rifatto con i Lego. GUARDA

Un concerto per 220 mila spettatori ricostruito in appena 12,25 metri quadri. L'evento con il quale il 1° luglio del 2017, quattro anni fa, Vasco Rossi celebrò i suoi 40 anni di carriera al Parco Enzo Ferrari di Modena, rivive in una costruzione fatta con i Lego, esposta a Modena Nerd, la fiera per amanti di fumetti, videogiochi e dintorni.

"Spettacolare", ha scritto il rocker di Zocca su Instagram, condividendo le immagini della costruzione, che ricostruisce la location, il palco (con le gru a sorreggere l'impianto) e pure i bagni chimici ai lati del parco.

La costruzione è stata realizzata da settanta appassionati dell'associazione Modena Collectors of Bricks, che dal 2017 trasformano la loro passione in opere tutte realizzate in stile Lego. L'opera ha richiesto sei mesi di lavoro, 4000 pezzi Lego e 3500 figure tra pubblico e band.

"Ho cantato per un mese tutti i giorni per tre ore e mezza, volevo salire sul palco bello e fresco come una rosa. Tranquillo. Preparato. Morbido, e solido... e solito!", raccontò Vasco, ricordando le emozioni del concerto, che lo vide ripercorrere la sua intera carriera, dagli esordi alle ultime canzoni. Dal concerto sono stati tratti libri, dischi, film.