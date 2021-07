Concerti, Toto: nel 2022 una data in Italia per la band di "Africa"

Con "Stranger Things", hanno conquistato anche le generazioni più giovani: la loro "Africa", inserita nella colonna sonora della prima stagione della fortunata serie Netflix ambientata negli Anni '80, ha vissuto praticamente una seconda popolarità. Ora i Toto, tra le band più iconiche di quella decade, si preparano a tornare sui palchi. Il gruppo di Steve Lukather sarà di nuovo in tour nel 2022 e in calendario c'è anche una data - unica - in Italia.

I Toto si esibiranno il 25 luglio 2022 all'Arena di Verona: suoneranno tutte le loro hit in un'unica serata, sul palco dell'anfiteatro scaligero. Dalla stessa "Africa", che nel 1982 scalò le classifiche mondiali, vendendo 6 milioni di copie solamente negli Stati Uniti, a "Rosanna", passando per "Hold the line". La scorsa settimana, intanto, è uscito l'album dal vivo "With a little help from my friends", registrato a Los Angeles lo scorso novembre, che ha dato l'occasione a Steve Lukather, Joseph Williams e David Palch di introdurre la nuova formazione della band, composta da musicisti come John Pierce, Robert "Sput" Seaight, Steve Maggiora, Dominique "Xavier" Taplin e Warren Ham.

I biglietti per il concerto dei Toto all'Arena di Verona saranno in vendita a partire dalle ore 11 di mercoledì 7 luglio.